الشوبي يعلق على الفيديو المثير للجدل:” لا تبرروا السرقة بالفقر و الغلاء”
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، -تداول- فيديو يوثق هجوم العشرات من المواطنين على سوق الأحد بجماعة عامر، نواحي القنيطرة، وقيامهم بسرقة الخضر والفواكه وعدد من المواد الأساسية المعروضة للبيع.
و تفاعل العديد من الفنانين مع الواقعة، من بينهم الفنان محمد الشوبي الذي قام بنشر تدوينة عبر حائطه الفايسبوكي قائلا :”السرقة سرقة والنهب نهب والبلطجة بلطجة لاتبرروها بالفقر والغلاء” .
و أضاف في تدوينة أخرى :”أذكر في تسعينات القرن الماضي إنقلاب شاحنة محملة بالسكر على الطريق السيار فتوقفت العديد من السيارات الفاخرة ونزل من كانوا يركبونها وحملوا قوالب السكر إلى سياراتهم تحت استعطاف السائق وأمام كاميرا القناة الثانية التي نزل طاقمها لتغطية الحدث قبل وصول الدرك الملكي، إننا شعب البيليكي والديبشخي”.
و الجدير بالذكر أن فيديو سرقة الخضر و الفواكه تصدر عناوين الصحف و كذا منصات التواصل الاجتماعي، و أصبح حديث الساعة.
3 تعليقات
سير دها في شعبطك وتفرق مع الناس وقول الله اكون في العون ماجبرها احد كيف بغاها الا الله سبحانه،هي بطلع على الموجة.سير تركن وادخل سوق راسك.
والقادم اسوأ ،المسؤولين النزهاء يوفرون البيئة النظيفة لاوطانهم ،وانتم ستدفعون الوطن الى الهاوية ،وهذه البداية فقط، والقادم اسوأ لان الواقع يقول هذا
حب الشيء مجانا من الطبيعة البشرية والحيوانية بالفطرة. وهذا ليس عيبا ولا يعارضه عاقلا. ولكن ان تلجأ إلى سرقة الشيء وانت لا تملكه فهذا وصمة عار على جبين السارق ولا تبرره الأخلاق ولا القوانين ولا جميع الديانات. فالانسان السوي لا يقوم بما رايناه ولو كان فقيرا. وخصوصا في مغربنا الحبيب لا يعيش أحدا بالجوع. فالمغربي كريم بصدقته وتازره ومساعده.ولن يتركك جائعا من الخضر كما لاحظنا. اثقوا الله في دينكم ووطنكم. فالكثيرون بجواركم شمالا وشرقا يتربصون لاغتنام الفرص ليادوا بلدكم.فلاتقوموا بفعلة وانتم تعلمون ان ما قمتم به لا علاقة له بالجوع. واخيرا اقول على الدولة ان تقوم بواجبها وتضرب بيد من حديد كل من خلق السرقة والفوضى والبلطجة. فالكل واضحا في الكميرا ان أرادت ذلك حتى لا تتكرر المأساة.