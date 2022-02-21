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تزامنا و ارتفاع الأسعار.. مؤشرات قطاع الغاز و النفط تنخفض في بورصة البيضاء

2022-02-21 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت مؤشرات قطاع الغاز و النفط للشركات المدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء انخفاضا ملموسا خلال الأسبوع المنصرم مما كان له انعكاس ملحوظ على قيمة مؤشر مازي.

و انخفضت المؤشرات المالية الخاصة بالشركات الناشطة في قطاع الغاز و النفط بنسبة 1,9 في المئة و ذلك تزامنا و ارتفاع أسعار بيع المحروقات بمختلف نقاط و محطات توزيع الوقود بالمغرب.

انخفاض مؤشرات قطاع الغاز و النفط لم يكن الوحيد ببورصة العاصمة الاقتصادية للأسبوع الماضي، بل انخفضت كذلك مؤشرات قطاع الأبناك بحوالي 2,5 في المئة و كذلك مؤشرات قطاع البناء و مواده بحوالي 1,6 في المئة.

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