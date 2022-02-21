الاتحاد الأوروبي: نعمل بكل جهد لمنع نشوب حرب

2022-02-21 / 10:14 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، إن الاتحاد يبذل كل جهوده لمنع نشوب حرب وحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا.

وأضف بوريل في تصريح صحفي اليوم الاثنين، قبل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “نحشد جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أكمل العمل على حزمة العقوبات ضد روسيا، وفي حال تطورت الأوضاع سيتم عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد للإعلان عنها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون للفلسطينيين دولة مستقبلا

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون للفلسطينيين دولة مستقبلا

2022-02-21 / 9:57 صباحًا
Photo of روسيا: نرى فرصة للتوصل إلى اتفاقات حول خفض التوتر العسكري في أوروبا

روسيا: نرى فرصة للتوصل إلى اتفاقات حول خفض التوتر…

2022-02-20 / 10:10 مساءً
Photo of لوغانسك تعلن تعرضها لقصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية

لوغانسك تعلن تعرضها لقصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية

2022-02-20 / 9:01 مساءً
Photo of مظاهرة حاشدة في باريس للجالية الجزائرية عشية الذكرى الثالثة للحراك

مظاهرة حاشدة في باريس للجالية الجزائرية عشية الذكرى الثالثة…

2022-02-20 / 8:54 مساءً
Photo of علاء مبارك للصحفي ابراهيم : تصريحاتك حول”الإسراء والمعراج” أسلوب لايليق

علاء مبارك للصحفي ابراهيم : تصريحاتك حول”الإسراء والمعراج” أسلوب…

2022-02-20 / 7:41 مساءً
Photo of سفير روسيا بواشنطن : لا خطط لنا لغزو أوكرانيا ودونباس جزء من أراضيها

سفير روسيا بواشنطن : لا خطط لنا لغزو أوكرانيا…

2022-02-20 / 6:32 مساءً
Photo of سد النهضة: إثيوبيا تعلن رسميا بدء إنتاج الكهرباء من المشروع

سد النهضة: إثيوبيا تعلن رسميا بدء إنتاج الكهرباء من…

2022-02-20 / 6:21 مساءً
Photo of وزيرة إسرائيلية تدرس حظر دخول أعضاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل

وزيرة إسرائيلية تدرس حظر دخول أعضاء منظمة العفو الدولية…

2022-02-20 / 5:11 مساءً
Photo of وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب بهدف تعزيز علاقات التعاون…

2022-02-20 / 4:39 مساءً
Photo of وزير الدفاع البيلاروسي: رائحة البارود تفوح من أوروبا

وزير الدفاع البيلاروسي: رائحة البارود تفوح من أوروبا

2022-02-20 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق