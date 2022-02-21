كمبدعة.. لطيفة أحرار تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

2022-02-21 / 10:06 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية لطيفة أحرار، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -أعلنت- حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات.

و نشرت أحرار صورة توثق الحدث عبر ذات المنصة مرفوقة بالتعليق التالي:” شكرا سعادة المهندس محمد الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، سعادة الدكتور صلاح القاسم مستشار هيئة دبي للثقافة، منحني الإقامة الذهبية كمبدعة بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

و أضافت الفنانة المغربية :” شكرا لدولة و شعب الإمارات على جميل الإعتراف و التكريم”.

و يشار أن مجموعة من المشاهير المغاربة استطاعوا الحصول على الإقامة الذهبية، أبرزهم حاتم عمور، رجاء و عمر بلمير، رضا الوهابي، ريدوان، نعمان بلعياشي…

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