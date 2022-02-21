وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون للفلسطينيين دولة مستقبلا

هبة بريس - وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن “الفلسطينيين سيكون لديهم كيان في المستقبل، وليس دولة كاملة”.

وأوضح غانتس، في جلسة حوارية بمؤتمر ميونيخ للأمن مع الصحافية الألمانية سعاد المخنث، أنه “في نهاية المطاف، سنجد أنفسنا أمام حل يعتمد على كيانين، نحترم فيه السيادة والحكم الفلسطيني، ولكن يتم فيه احترام احتياجاتنا الأمنية”، وذلك حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب، خلال لقائه برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رام الله بالضفة الغربية، بوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية “أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين”، داعيا إلى البدء في عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما طالب بإنهاء “الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين”، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب احترام الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.

وشدد عباس، على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

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