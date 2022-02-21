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أسعار الدجاج تعاود الارتفاع.. ومواطنون يقررون مقاطعته

2022-02-21 / 9:14 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، بعدد من مدن المملكة.

وسجلت أسعار الدجاج ارتفاعا متزايدا، حيث بلغ سعر الدجاج الحي 20 درهما، كما بلغ سعر الدجاج المذبوح مابين 35 و 40 درهما بعموم محلات الدواجن بمدن المملكة.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الارتفاع الكبير والذي يتزامن والارتفاعات المسجلة بأسعار غالبية المواد الأساسية.

ولجأ مواطنون إلى خيار مقاطعة هذا النوع من اللحوم بسبب سعره المتزايد وتعويضه بأغذية أخرى، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وتحديد سعره والضرب بيد من حديد على مستغلي هذه الأزمة للمضاربة بالأسعار والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

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