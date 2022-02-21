طقس الإثنين.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-02-21 / 9:05 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، مع تشكل كتل من الضباب بالسهول المحيطية، والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة محليا بمرتفعات الأطلس الكبير، ومرور سحب عابرة من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية، وهبات من الرياح القوية نوعا ما ستهم منطقة طنجة.

درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 02- و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و09 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و16 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون في حدود 08 و13 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا ملموسا بمجموع المملكة.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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