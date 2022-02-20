وجدة .. توزيع خوذات واقية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية

هبة بريس : وجدة

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير الجاري، وتحت شعار “من أجل الحياة” نظم المرصد الوطني للسلامة الطرقية وحركة الطفولة الشعبية فرع وجدة المدينة وجمعية السعادة لمدربي تعليم السياقة بشراكة مع الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية بجهة الشرق يوم تحسيسي لفائدة مستعملي الطريق.

وتم من خلاله القيام بحملات تحسيسية بأهم شوارع المدينة، عبر توعية الراجلين بأهمية استعمال الممر الخاص بهم، وتوزيع منشورات للسائقين ومنح خوذات واقية على أصحاب الدراجات وكذلك مثلث العطب على أصحاب السيارات.

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