دعم جديد للعلاقات بين البلدين..وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية في المغرب

هبة بريس - وكالات

بدأت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي الأحد زيارة إلى المغرب تستمر أربعة أيام، تسعى خلالها إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما.

وفي السياق، أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في بيان بأن باربفاي ستوقع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور اتفاقية “تاریخیة للتعاون الإقتصادي والتجاري، من شأنھا أن تشكل خطوة مھمة لتثبیت الأسس الاقتصادیة للعلاقات التجاریة بین المغرب وإسرائیل”. وأكدت الوزارة أن “المغرب يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية”.

كما نقل البيان عن باربفاي قولها إنه “بالرغم من العلاقات التجاریة القائمة حالیا وكذالك حضور الصناعة الإسرائیلیة، إلا أن العلاقة الاقتصادیة ما زالت جزئية”. وأفاد البيان الإسرائيلي بأن التبادلات التجارية بین البلدين بلغت “نحو 131 ملیون دولار سنة 2021، منھا ما یقارب 31 ملیون دولار من الصادرات و100 ملیون دولار من الواردات”.

ومن المرتقب أن تزور باربفاي الرباط والعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء وقبلتها السياحية مراكش، على أن تعقد اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة. كما ستزور “مجموعة من المقاولات الإسرائیلیة العاملة في قطاع النسیج والفلاحة”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1