تبون يلتقي “أبواقه المسمومة” بقطر
بعد أن نالا رضا النظام العسكري الجزائري ، نظير تغريداتهما وخرجاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهاجم المغرب والمغاربة، وبعد تقديم طقوس الولاء في خرجات كلفتهم سخط المشاهد والقارئ العربي ، حضي كل من حفيظ الدراجي المعلق بقناة “بي ان سبورت ” الرياضية ، وخديجة بن قنة المذيعة في قناة الجزيرة القطرية ، باستقبال من طرف عبد المجيد تبون الذي يتواجد بدولة قطر في زيارة رسمية .
وسارع الدراجي الذي لم يدخر جهدا في الآونة الاخيرة لان يكسب نقاط بشتمه واساءته للمملكة ملكا وشعبا، ترفع درجة العطف عليه من قبل الرئيس تبون ، الى مصافحته رفقة بن قنة التي جعلت من حائط صفحتها بموقع “فايسبوك” مصدرا لنفث سموم التفرقة والكراهية بين الشعبين الجزائري والمغربي .
ويتواجد عبد المجيد تبون بقطر في زيارة رسيمة التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر وذلك عشية انعقاد القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة.
4 تعليقات
إن لم تستحي فافعل ماشئت.
الله ينعل اللي ما يحشم.
كذبون يلتقي مع المرتزقة.
والله ايطبلو وغيطو….ولو بمكبرات الصوت سواء الدراجي ولا بن قنة فالمغرب بزاااف اعليهم بصناعته ومشارعيه وطرقه السيارة وبكل مكونات الشعب التي تكن لالشعب الجزائري الشقيق كل الحب والاحترام بغض النظر عن تصرفات الحكام العدائية للمغرب وذالك من الغيرة والحقد على ماوصل اليه المغرب من تقدم في شتى المجالات….
Hola buenas noches.
Sabemos todos lo que este personajillo porque lo es.
No le damos más bola como dicen aquí en españa, lo que hay que hacer por mí punto de vista y de muchos es iñorarle y no
le saquemos más en las portadas de los periódicos, ni el la tele ni en los medios porque estos personajes y sus generales corruptos crecen y se sienten importante. No les hacemos más importante
Hacerme caso por favor ni un comentario más .
Un abrazo.
VIVA MARRUECOS.
القافلة تسير والكلاب تنبح بمعنى المغرب ينطلق بسرعة يتطور ويتقدم على جميع المجالات بينما النظام الجزاىري يحترق من البكاء والعويل والاكاذيب اما الشعب ماعليه الا ان يسطف في طوابير مقابل حصوله على كيس من الحليب او زيت او قارورة غاز او سميد وغيرها من المواد الغذاىية انها مهزلة كبرى يتفرج عليها شعوب العالم حيث ان الكابرنات لا يهمهم سوى اىصراع على المناصب ونهب الثروة وتهريب العملة هذه هي جزاىر اليوم