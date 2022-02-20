تبون يلتقي “أبواقه المسمومة” بقطر

2022-02-20 / 9:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعد أن نالا رضا النظام العسكري الجزائري ، نظير تغريداتهما وخرجاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهاجم المغرب والمغاربة، وبعد تقديم طقوس الولاء في خرجات كلفتهم سخط المشاهد والقارئ العربي ، حضي كل من حفيظ الدراجي المعلق بقناة “بي ان سبورت ” الرياضية ، وخديجة بن قنة المذيعة في قناة الجزيرة القطرية ، باستقبال من طرف عبد المجيد تبون الذي يتواجد بدولة قطر في زيارة رسمية .

وسارع الدراجي الذي لم يدخر جهدا في الآونة الاخيرة لان يكسب نقاط بشتمه واساءته للمملكة ملكا وشعبا، ترفع درجة العطف عليه من قبل الرئيس تبون ، الى مصافحته رفقة بن قنة التي جعلت من حائط صفحتها بموقع “فايسبوك” مصدرا لنفث سموم التفرقة والكراهية بين الشعبين الجزائري والمغربي .

ويتواجد عبد المجيد تبون بقطر في زيارة رسيمة التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر وذلك عشية انعقاد القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة.

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