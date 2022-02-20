فاس ..وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار

2022-02-20 / 9:25 مساءً
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ع محياوي- هبة بريس

احتشد العشرات من المواطنين بساحة فلورانسا وسط مدينة فاس ، مساء اليوم الاحد 20 فبراير ، للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الآونة الاخيرة .

وورفع المحتجون شعارات ضد غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاساسية ، قبل ان تتحول الوقفة الى مسيرة صاخبة جابت شارع الحسن الثاني وسط مدينة فاس.

وشهدت عدد من المدن المغربية بالتزامن مع ذكرى 20 فبراير ، احتجاجات ضد غلاء اسعار المواد الاساسية الذي بدأ منذ السنة الماضية .

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‫21 تعليقات

  1. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إذا استمر الوضع على هذا الحال ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش والآن الحكومة تعطيه الضربة القاضية في الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة في ساروخ مستمر..لهذا يجب عليها ان يتم تدارك الأمر والنراجع في قراراتها ولاتتسرع وتجد حلا مناسبا يرضي الجميع بدون نزاعات مع الشعب المغربي…

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