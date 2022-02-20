فاس ..وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار

2022-02-20 / 9:25 مساءً
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ع محياوي- هبة بريس

احتشد العشرات من المواطنين بساحة فلورانسا وسط مدينة فاس ، مساء اليوم الاحد 20 فبراير ، للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الآونة الاخيرة .

وورفع المحتجون شعارات ضد غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاساسية ، قبل ان تتحول الوقفة الى مسيرة صاخبة جابت شارع الحسن الثاني وسط مدينة فاس.

وشهدت عدد من المدن المغربية بالتزامن مع ذكرى 20 فبراير ، احتجاجات ضد غلاء اسعار المواد الاساسية الذي بدأ منذ السنة الماضية .

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‫21 تعليقات

  2. نريد التغيير والاصلاح ومراجعة الاسعار التي كانت من قبل في متناول الجميع . والان اصبحت صاروخية ولن ندري الاسباب لان الحكومة هي السبب الرئيسي في عدم التصرف مما جعلها تصل الى هذا الحد ..

  3. كفانا قهرا وابتزازا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم ووعودكم التي وعدتم بها الشعب المغربي (الدعم..ووو.) رغم صاحب الجلالة نصره الله وايده من أزمة الجفاف المبادرة لم تصل والفاهم يفهم …

  4. الغاز والبترول عصبي الحياة يؤثران في الأسعار.كان على هذه البلاد السعيدة أن تسعى منذ عقود الى التنقيب عنهما من أجل الاكتفاء الذاتي. ماذا عسانا فعلنا لو لم تشيد تلك السدود في القرن الماضي؟؟؟!!!

  5. رغم الوقفات الاحتجاجية اظن انها لن تصل الى اي حل مناسبا يرضي الجميع فالحل الوحيد هي المقاطعة للمواد الغذائية الضرورية + المحروقات وبهذه الطريقة نسترجع حقوقنا المشروعة من الحكومة ..

  6. مع اقتراب شهر رمضان المبارك يجب على الحكومة أن تراعي معيشة الفقير لان في رمضان المبارك يكثر الاستهلاك فنتمنى من الحكومة أن تأخذ هذه الاسعار في متناول الجميع ..

  8. قلو لهم يرجعو الأثمان كيف كانت را المغرب ولى أغلى من إسبانيا وبلجيكا وإلا نضنا را ماهينفع معنا لا وعود ولا تهدئة راه عيينا كاملين ..

  10. اصلاح الاقتصاد و الحد من الغلاء لا يتم إلا بتحقيق منافسة شريفة و محاربة الاحتكار و الخنق الضريبي الذي لا يخدم سوى مصالح فئة من رجال الأعمال …

  11. ما وقع اليوم في سوق الأحد بمدينة القنيطرة اكبر دليل على شعب فقير و تزايد المحتاجين و العاطلين ويزداد الفقير فقرا والغنية غنا ..

  13. المشكلة عالمية وارتفاع اسعار البترول واسعار الحبوب والمشكلة داخلية الجفاف التهرب الضريبي ولكن الفئات المتضررة هي الشيغلة و اصحاب الدخل المحدود ..

  14. ازمة الجفاف والزيادات الكبرى اضافة إلى أن الحكومة قامت بأخطاء كغلق الحدود الدولية لمدة 3 أشهر مما عمق من الأزمة .وكل ما نتمناه هو الخير للمغرب.

  16. الدولة تجد العذر لفرض قمعها على المغاربة الفقراء بعد كل هذه المشاريع البالية ، حان الوقت لملكنا أن يتدخل لإصلاح الأمور في أماكنهم. قبل فوات الأوان،

  19. في المغرب: المواد الاولية مغربية و اليد العاملة رخيصة و منهم من يشتغل ف النوار .
    في اوروبا : المواد الاولية غالبيتها مستوردة اليد العاملة عشر اضعاف اليد المغربية . و النتيجة الزيت و السكر و الماء و كل المواد الاساسية اغلى من اوروبا …

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