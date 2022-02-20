فاس ..وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار

ع محياوي- هبة بريس

احتشد العشرات من المواطنين بساحة فلورانسا وسط مدينة فاس ، مساء اليوم الاحد 20 فبراير ، للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الآونة الاخيرة .

وورفع المحتجون شعارات ضد غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاساسية ، قبل ان تتحول الوقفة الى مسيرة صاخبة جابت شارع الحسن الثاني وسط مدينة فاس.

وشهدت عدد من المدن المغربية بالتزامن مع ذكرى 20 فبراير ، احتجاجات ضد غلاء اسعار المواد الاساسية الذي بدأ منذ السنة الماضية .

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