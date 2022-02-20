وفاة عبد الرحيم برادة المحامي الشهير للأمير مولاي هشام

هبة بريس - الرباط

توفي الأحد 20 فبراير المحامي عبد الرحيم برادة، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد معاناة مع المرض .

الراحل وبجانب مهنته كمحامي كان كاتبا وناشطا سياسيا ، كما برز اسمه في الدفاع عن الحريات والعلمانية الى جانب أنه كان كان محاميا للأمير هشام العلوي، في قضية القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات قبل حوالي عشر سنوات، وكانت تلك آخر مرة يظهر فيها برادة يزاول نشاطه المهني.

ولد برادة سنة 1938 بمدينة الدار البيضاء. وفي سن 18 عاما، وبعد حصوله على البكالوريا، انتقل برادة لباريس حيث درس القانون وفي عام 1966، عاد برادة إلى المغرب، حيث مارس مهنة المحاماة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0