ردّا على بنكيران ..اسحاق شارية :” لم نعد نعلم أي موقع نصنف فيه حزب العدالة والتنمية “

2022-02-20 / 8:05 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال الامين العام للحزب المغربي الحر ” إسحاق شارية” أنه أصبح من الصعب تصنيف الجهة السياسية التي ينتمي لها حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الاله بنكيران .

وأشار شارية في تدوينة له على صفحته الرسمية بفايسبوك الى أنه “للأسف لم نعد نعلم أي موقع يمكن ان نصنف فيه حزب العدالة والتنمية هل في المعارضة كما تقر بذلك بياناته أم في موقع مساندة الحكومة”.

وأضاف شارية قائلا قائلا: “وكأن أدوار حزب العدالة والتنمية أصبحت محصورة فقط في الدفاع عن الحكومة والتصدي لكل محاولة فضح إخفاقاتها، بل تعدى ذلك إلى القيام بحروب بالوكالة في مواجهة قوى المعارضة سواء الحزبية أو الفايسبوكية أو غيرها رغم قلتها، والسعي لتخوينها وتقزيمها، وربط ذلك بأنه دفاع عن الاستقرار والملكية وغيره من المفاهيم الغريبة عن حقيقة النقاش العمومي المفتوح حول رحيل أخنوش من عدمه، وغلاء الأسعار، والأزمة الاقتصادية”.

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‫5 تعليقات

  2. تدخل بن كيران سواءا كان نابعا من نفسه أو مدفوع فهو في محله وهو قرار حكيم فلا يمكن أن نحكم على حكومة أخنوش في ضرف 5أشهر على الاقل سنة ونصف وخاصة أنه جاد في فترة كورونا وارتفاع أسعار البترول وتوالي سنوات الجفاف. وقد قلت في يوم تشكيل الحكومة أن أصعب ما سيواجه هده الحكومة هو أسعار البترول التي يتوقع بنك مورغان أن تصل إلى 125 دولار هدا العام

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