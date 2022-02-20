علاء مبارك للصحفي ابراهيم : تصريحاتك حول”الإسراء والمعراج” أسلوب لايليق
علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة “الإسراء والمعراج”، واعتبرها “أسلوبا لا يليق”.
وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” معلقا على تصريحات إبراهيم عيسى: “أسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب”.
وأضاف: “ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة”.
من جهته، أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي. وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.
وفي وقت سابق، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.
5 تعليقات
أتحدى إبراهيم عيسى إنتقاد نظام العسكر و المجرم السيسي، والله باباه الكلب حتى ينفخوه كثر ما هو منفوخ، نهايتك معروفة يا إبراهيم عيسى، كنت مؤمنا بثوابت الإسلام أم لا، مثلك كمثل بعوضة حطت على شجرة مثمرة، لا نفع منك ولا من كلامك.
ابراهيم عيسى صحفي ملحد صحفي ضد القيم الإسلامية و الإسلام يهاجم كل ما له صلة بالإسلام للتقرب من مصالحه.
الكل خرافة وتجهيل للبشر لا وجود للديانات خاصة الاسلام الغارق في الخرافة والبلادة
قصة الإسراء والمعراج مأخودة من الديانة الزرادشتية، وصعود النبي زراذشت فوق ثوره الى العالم الخارجي.فمنبع وجذور كل القصص والروايات الدينية مايسمى بالسماوية او التوحيدية منقول من الحضارة السومرية والأكدية والاشورية والبابلية والمصرية والاغريقية..فمن يملك ذرة من العقل والمنطق لن يصدق قصص لحيوانات تكلمت،وطيور تحمل في مناخرها أحجارا ورمت الاعداء بتلك الحجارة،وغراب علم الانسان الدفن،وآخر بلعه حوت وخرج سالما بعد ثلاثة ايام (قصة يونس) وآخر شق بحرا بعصا عوض ان يشق رأس فرعون مادامت له معجزة وآخر شق القمر و طار فوق براقه اوبغله المجنح الى سبع سموات وصلى بباقي الأنبياء…لكن المخزي والسخيف ان هؤلاء المرضى والمعتوهين فكريا وثقافيا الذين يؤمنون بهذه الخرافات والاساطير والقصص السخيفة يتهمون غيرهم بأنهم لايملكون عقولا.
صلاح عيسى يستخدم العقل في الحوار