طنجة ..وقفة احتجاجية ضد “غلاء المعيشة”

هبة بريس - مكتب طنجة

شهدت مدينة طنجة اليوم الأحد ، تنظيم وقفة احتجاجية، بساحة الأمم وسط المدينة ضد غلاء الاسعار وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 11 لاندلاع احتجاجات 20 فبراير .



ورفع المحتجون، في مدينة طنجة، شعارات تندد بغلاء الأسعار، وبتدهور مستوى المعيشة، وذلك بالتزامن مع تزاهرات احتجاجية أخرى تشهدها عدد من المدن المغربية .



وترى الحكومة أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها، بحسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس الماضي.

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