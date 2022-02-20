طنجة ..وقفة احتجاجية ضد “غلاء المعيشة”
هبة بريس - مكتب طنجة
شهدت مدينة طنجة اليوم الأحد ، تنظيم وقفة احتجاجية، بساحة الأمم وسط المدينة ضد غلاء الاسعار وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 11 لاندلاع احتجاجات 20 فبراير .
ورفع المحتجون، في مدينة طنجة، شعارات تندد بغلاء الأسعار، وبتدهور مستوى المعيشة، وذلك بالتزامن مع تزاهرات احتجاجية أخرى تشهدها عدد من المدن المغربية .
شهدت مدينة طنجة اليوم الأحد ، تنظيم وقفة احتجاجية، بساحة الأمم وسط المدينة ضد غلاء الاسعار وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 11 لاندلاع احتجاجات 20 فبراير .
ورفع المحتجون، في مدينة طنجة، شعارات تندد بغلاء الأسعار، وبتدهور مستوى المعيشة، وذلك بالتزامن مع تزاهرات احتجاجية أخرى تشهدها عدد من المدن المغربية .
وترى الحكومة أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها، بحسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس الماضي.
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