اسبانيا ..مغاربة يحتجون بعد جريمة اغتصاب وقتل فتاة مغربية

2022-02-20 / 6:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نظم العشرات من أفراد الجالية المغربية بمدينة “الكالا”الاسبانية، اليوم الاحد وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة البشعة التي راحت ضحيتها فتاة مغربية تبلغ من العمر 14 سنة .

وبحسب الصحافة الاسبانية فان الضحية المسماة قيد حياتها خولة عُثر عليها جثة هامدة وعارية في منطقة “فورتاليزا دي لا موتا” وعليها اثار اعتداء جنسي وخنق، حيث تم توقيف شاب يشتبه في كونه منورط في هاته الجريمة التي هزت اسبانيا ومعها مغاربة المهجر .

وطالب المحتجون من أفراد الجالية المغربية بالكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وتقديم الجاني أو الجناة للقضاء ليقول كلمة العدل فيهم.

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