وزيرة إسرائيلية تدرس حظر دخول أعضاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل
أفاد موقع “يسرائيل هيوم” العبري، اليوم الأحد، بأن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد تدرس منع نشطاء منظمة العفو الدولية من دخول البلاد، على خلفية التقرير الأخير الصادر عن المنظمة.
وقال الموقع إن الوزيرة لديها الصلاحيات بحظر دخول هؤلاء الأشخاص، لكنها تجري حاليا مشاورات داخلية في مكتبها، وستقوم لاحقا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة وتحديد الآليات اللازمة لذلك.
واتهمت الوزيرة الإسرائيلية منظمة العفو الدولية بأنها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي أس”.
يذكر أن منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها الأخير قبل أسابيع إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري”، فضلا عن اتهامها تل أبيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في رد سابق إن “منظمة العفو الدولية تستخدم معايير مزدوجة إلى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل”، مضيفة أن “هذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة”.
2 تعليقات
يايهود يا مغضوب عليهم،،جيش،محمد سيعود، ونهايتكم،قريبة ان شاء الله وسيفرح،المؤمنون، والارض يرثها،عباد الله الصالحين،وانتم،مكانكم،الجحيم وماادراكم،مالجحيم،
وماذا،عن منضمة،العدل الألاهية،يا جبناء،ويا مجرمين قاتلي الانبياء،والرسل، وسورة البقرة ستبقى شاهدة،عليكم إلى يوم البعث، ايها الانجاس،