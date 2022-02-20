المغرب يسجل 298 إصابة و13 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، انه تم تسجيل 298 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

وبتسجيل الرقم اعلاه يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتتفع إلى 1.158.967 حالة في المغرب.

.وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 13 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 15.894، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 924 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.134.878.

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