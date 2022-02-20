وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

هبة بريس _ وكالات

يوقع المغرب وإسرائيل اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية.

ويتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة تبدؤها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب اليوم الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر 2020.

وتلتقي الوزيرة الإسرائيلية باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، كما تعقد اجتماعات مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من المسؤولين في قطاعات اقتصادية وتجارية في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، عبر “تويتر”، إن الزيارة تأني بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين.

ويتطلع البلدان إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية في العديد من المجالات وتوسيع المبادلات التجارية والرفع من قيمتها، حيث بلغت التبادلات التجارية بین البلدين نحو 131 ملیون دولار العام الماضي منها 100 ملیون دولار صادرات من المغرب إلى إسرائيل.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8