FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction work on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر تعلق على بدء إثيوبيا تشغيل سد النهضة

2022-02-20 / 2:45 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اعتبرت مصر، الأحد، أن بدء تشغيل سد النهضة، خرق للالتزامات والاتفاقات الموقعة بين البلدين، وذلك بعد ساعات من زيارة كبار المسؤولين الإثيوبيين لموقع السد وإطلاق رئيس الوزراء عملية إنتاج الكهرباء من المشروع الضخم.

وفي بيان مقتضب، على صفحتها على فيسبوك، قالت وزارة الخارجية المصرية “تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري، عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي”.

وجال رئيس الوزراء آبي أحمد، رفقة مسؤولين رفيعي المستوى، في محطة توليد الطاقة من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، الأحد، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

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