A picture taken on April 21, 2014 shows the souk of the central eastern Moroccan city of Tinghir. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

سلطات القنيطرة : تسجيل مشاحنات محدودة بأحد الأسواق الأسبوعية

2022-02-20 / 2:26 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأنه تم، صباح اليوم الأحد، تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، جماعة بنمنصور، بإقليم القنيطرة.

وحسب المعطيات الأولية، فقد شهد السوق الأسبوعي مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.

وقد تدخلت السلطات المحلية والعمومية من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع.

كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاد التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

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تعليق واحد

  1. لو قامت السلطات المعنية بمراقبة الأسعار و الوقوف على اي نوع من المضاربات،لما حدثت اي مشاحنات!!
    هناك تقصير ينتج عنه فوضى، ان المقصر في نفس وضع المخرب، مصلحة الوطن فوق اي اعتبار..

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