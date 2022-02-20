هروب جماعي للمرضى بمستشفى الأمراض العقلية بإنزكان يسائل الوزارة الوصية

هبة بريس _ الرباط

في واقعة غريبة تكشف حجم اللامبالاة بصحة المرضى، عاش مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، بحسب مصادر محلية ، عملية هروب جماعي لعدد من نزلاء اشهر مستشفى خاص بالمجانين.

وكشفت نفس المصادر أن عدد الفارين من المستشفى تجاوز عشرين فردا، من ضمنهم أشخاص له قضايا جنائية، وادخلوا المستشفى من أجل معاناتهم من صدمات نفسية وقت ارتكاب الجرم، مما يكشف حجم خطورة هؤلاء على المجتمع، في حالة عدم استكمال علاجهم.

ذات المصادر ارجعت سبب هروب المختلين عقليا، ناتج عن اشغال الترميم التي يشهدها المستشفى، دون يرافق ذلك عملية مراقبة النزلاء او وضع حراسة لمراقبة هؤلاء .

وضعية تسائل الوزارة الوصية، وتحتاج بعث لجنة تقصي الحقائق، من أجل الاطلاع عن قرب من عمل هذه المؤسسة الإستشفائية، خصوصا بعد شهد نفس المستشفى حالة وفاة نزيل، وهل له علاقة بفرار ” المجانين” كإحتجاج لوضعية غير سوية بنفس المستشفى

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