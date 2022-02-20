” شرع اليد” .. فوضى ورشق بالحجارة وسرقة في سوق بالقنيطرة
هبة بريس _ الرباط
تداول رواد مو اقع التواصل الإجتماعي مقاطع ” فيديو ” ترصد هجوم العشرات من المواطنين على سوق الأحد بجماعة عامر، نواحي القنيطرة، وقيامهم بسرقة الخضر والفواكه .
وأظهرت مقاطع فيديو ، قيام قاصرين برشق شاحنات وعربات التجار بالحجارة، وسرقة محتوياتها، وسط تدافع كبير.
ويرجح ان تكون هذا الاعمال الغير المقبولة راجعة لغلاء الأسعار ؛ في انتظار ما ستقوله الجهات الرسمية بالقنيطرة
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تعليق واحد
اسنو كتقول قاصرين واش كتسحمروا الشعب ولا … هؤلاء رشداء و راشدات كهولا و شيوخا جاعوا جاعوا جاعو جراء سياسة الحكومة اللامبالية ببركان القهر و الظلم من جراء غلاء الأسعار و الزيادات المتكررة في المواد الأساسية التي لا تحقق حتى اكتفاء ذاتيا للمواطن البسيط … اللهم انا نسألك اللطف قي هذا البلد .. و اجعل بلدنا امنا مطمئنا رخاءا سخاءا….