” شرع اليد” .. فوضى ورشق بالحجارة وسرقة في سوق بالقنيطرة

هبة بريس _ الرباط

تداول رواد مو اقع التواصل الإجتماعي مقاطع ” فيديو ” ترصد هجوم العشرات من المواطنين على سوق الأحد بجماعة عامر، نواحي القنيطرة، وقيامهم بسرقة الخضر والفواكه .

وأظهرت مقاطع فيديو ، قيام قاصرين برشق شاحنات وعربات التجار بالحجارة، وسرقة محتوياتها، وسط تدافع كبير.

ويرجح ان تكون هذا الاعمال الغير المقبولة راجعة لغلاء الأسعار ؛ في انتظار ما ستقوله الجهات الرسمية بالقنيطرة

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