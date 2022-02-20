رحيل “صاحب الصوت الأوبرالي” سامي كلارك

2022-02-20 / 1:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

توفي المغني اللبناني سامي حبيقة، المعروف باسم “سامي كلارك”، عن 73 عاما في بيروت الأحد، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات حقق بعضها نجاحا كبيرا خصوصا في ثمانينات القرن العشرين

وتوفي كلارك فجرا في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، حيث كان يُعالَج بسبب مشكلة في القلب.

ووُلد سامي كلارك، في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمال بيروت في مايو 1948.

وعرف كلارك باعتباره “صاحب الصوت الأوبرالي” المميز، ورفع اسم لبنان عاليا في مهرجانات عالمية وعربية”، وأبدع في الغناء بعدة لغات أجنبية.

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