تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يُحبط محاولة هجرة 50 شخصا لمليلية

2022-02-20 / 1:22 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أحبطت قوات الأمن المغربية والحرس المدني الإسباني، أمس السبت، محاولة دخول غير نظامية إلى مليلية المحتلة لنحو 50 شخصا من أصل شمال أفريقي حاولوا تجاوز السياج الفاصل بين المدينة وباقي الأراضي المغربية.

ونقلت وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، أن محاولة الدخول هذه حدثت حوالي الساعة 7:15 من صباح يوم السبت في منطقة أرويو فيلا بيلار، بالقرب من مطار المدينة السليبة.

وأضافت الوكالة أن مجموعة من حوالي 50 شخصا أغلبهم مغاربة، حاولوا الاقتراب من محيط الحدود للقيام بقفزة، لكن التنسيق بين القوات على جانبي السياج نجح في تحييده بالكامل.
.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة ..تأسيس صرح جمعوي مغاربي لنشر أواصر السلم والتقارب بين الشعوب

وجدة ..تأسيس صرح جمعوي مغاربي لنشر أواصر السلم والتقارب…

2022-02-20 / 12:37 مساءً
Photo of الدرك بسيدي بنور يوقف مطلوبين للعدالة بموجب 34 مذكرة بحث

الدرك بسيدي بنور يوقف مطلوبين للعدالة بموجب 34 مذكرة…

2022-02-20 / 12:25 مساءً
Photo of مقاييس التساقطات المطرية في 24 ساعة

مقاييس التساقطات المطرية في 24 ساعة

2022-02-20 / 9:56 صباحًا
Photo of قاض إسباني يوقف ترحيل اللاجئين القصّر المغاربة

قاض إسباني يوقف ترحيل اللاجئين القصّر المغاربة

2022-02-20 / 9:20 صباحًا
Photo of تقرير : الإسبان يرون المغرب ثاني أكبر تهديد خارجي لبلادهم

تقرير : الإسبان يرون المغرب ثاني أكبر تهديد خارجي…

2022-02-20 / 9:12 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

طقس الأحد.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-02-20 / 7:00 صباحًا
Photo of الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس تثمن المبادرة الملكية في لقاء لها

الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس تثمن المبادرة الملكية في…

2022-02-20 / 12:06 صباحًا
Photo of بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

2022-02-19 / 11:37 مساءً
Photo of رسميا..الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تأمين سلامة الآبار والحفر المائية

رسميا..الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تأمين سلامة الآبار والحفر…

2022-02-19 / 9:41 مساءً
Photo of أمن الصويرة يطيح بشبكة للسمسرة تنشط داخل المحاكم

أمن الصويرة يطيح بشبكة للسمسرة تنشط داخل المحاكم

2022-02-19 / 8:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق