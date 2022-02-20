تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يُحبط محاولة هجرة 50 شخصا لمليلية

هبة بريس _ الرباط

أحبطت قوات الأمن المغربية والحرس المدني الإسباني، أمس السبت، محاولة دخول غير نظامية إلى مليلية المحتلة لنحو 50 شخصا من أصل شمال أفريقي حاولوا تجاوز السياج الفاصل بين المدينة وباقي الأراضي المغربية.

ونقلت وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، أن محاولة الدخول هذه حدثت حوالي الساعة 7:15 من صباح يوم السبت في منطقة أرويو فيلا بيلار، بالقرب من مطار المدينة السليبة.

وأضافت الوكالة أن مجموعة من حوالي 50 شخصا أغلبهم مغاربة، حاولوا الاقتراب من محيط الحدود للقيام بقفزة، لكن التنسيق بين القوات على جانبي السياج نجح في تحييده بالكامل.

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