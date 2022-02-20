إسحاق شارية يُهاجم بنكيران بسبب دفاعه عن الحكومة
هاجم المحامي والأمين العام لحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، الأمين العام لحزبالعدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، بسبب “خرجاته المتكررة للدفاع عن تجربة عزيز أخنوش “.
وقال شارية في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، “للأسف لم نعد نعلم أي موقع يمكن ان نصنف فيه حزب العدالة والتنمية هل في المعارضة كما تقر بذلك بياناته أم في موقع مساندة الحكومة”، مضيفا أنه غير متفق مع بنكيران بخصوص خرجاته المتكررة للدفاع عن تجربة أخنوش.
وأضاف قائلا: “وكأن أدوار حزب العدالة والتنمية أصبحت محصورة فقط في الدفاع عن الحكومة والتصدي لكل محاولة فضح إخفاقاتها، بل تعدى ذلك إلى القيام بحروب بالوكالة في مواجهة قوى المعارضة سواء الحزبية أو الفايسبوكية أو غيرها رغم قلتها، والسعي لتخوينها وتقزيمها، وربط ذلك بأنه دفاع عن الاستقرار والملكية وغيره من المفاهيم الغريبة عن حقيقة النقاش العمومي المفتوح حول رحيل أخنوش من عدمه، وغلاء الأسعار، والأزمة الاقتصادية”.
واعتبر شارية، أن بنكيران لم يستوعب أن بروز معارضة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي ليس مرده دعما خفيا من جهات نافذة أو تصفية حسابات، بل هو نتيجة طبيعية لعدم قيام المعارضة البرلمانية والحزبية بأدوارها الحقيقية في التصدي للحكومة، وترك المساحة واسعة للنشطاء الآخرين لتغطية هذا الفراغ.
الى ذلك يعرف ان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران استغرب، أمس السبت، من الحملة التي يتعرض لها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب برحيله.
واعتبر بنكيران أن الحملة مشبوهة تقودها مجموعة من “الطبالة والغياطة” الذين سبقوا لهم أن واجهوا حكومة بنكيران والعثماني وكانوا يبشرون بأن أخنوش هو المنقذ قبل أن ينقلبوا عليه.
10 تعليقات
وهل تنتظر منه مساندة والدفاع عن المواطن في حقوقه المشروعة،بعد الضربة القاضية التي تلقاها حزب لآ عدالة لا تنمية في الانتخابات الأخيرة.
نحن جميعا ضد حكومة الفرعون الذي اتم خطة التجويع وإفراغ جيوب الطبقة الفقيرة وإغناء الأغنياء الفاسدين التي بداها المنبود ينخيران
حتى بن خيران بغا ينتقم بطريقتو بعد ما تمت الإطاحة بحزبه في الانتخابات الأخيرة.
هذا نفاق لا يماثله نفاق على وجه الأرض .
كون غير بقيتي ساكت كيف ماكنتي شحال هادي . دبا فين ما دويتي تتعميها .
للشعب الكلمة الأولى . فعلى الفاعين في الشأن العام وضع مصلحة الوطن والمواطن في مطلع أولوياتهم إذا ما أرادوا النجاح في مسيرتهم ومسؤولياتهم
دفاع هذا السيد عن اخنوش ليس حبا في اخنوش لكن يخاف ان يستبدل اخنوش بمولاي حفيظ كما يروج دون إعادة الانتخابات لانه يطمح في ولاية اخرى هدا من جهة او يبحث عن تقاعد اخر
الا يمكن لهذا المسمى بنكيران ان يذهب ليستريح و يُريحنا.. و ينتظر قِسطاس ربِّه…
الأستاذ و الوزير السابق، السيد بن كيران، لا يساند الحكومة بل يسخر (سقراط) على الذين طبلوا للحكومة الحالية أيام الانتخابات الاخيرة و اليوم بعدما جف مرق الطواجن، هاهم يرفعون شعار “إرحل”!
7سبع ملاين كل شهر لهاذا يدافع عن أخنوش لذي ١٦مليار من المحروقات نهبها من من جيوب الشعب المسحوق المغلوب على أمره
لقد وصفت من يطالبون اخناتوش برحيل بطبالة و الخياطة و انت هو الحلايقية الذي يرقص على كل نغم في اي وقت وحين ، الى الجحيم إنشاء الله وانت و والسبعة ملايين واخنوش ديالك
وسي بنكيران شكون كال ليك لي كانو معا أخنشوش بارح هوما دبا لي ضدو ووووكون تحشم و سير قابل صلاتك محي دنوبك وخالي الشعب لي حاس بي ضر أما نت غير السياسي ديما كاتصنع الموضوع باش يصافقو عليك مشات عليك لي خائن خائن و لي رجل رجل و بنكيران الحكومة أفتنتو أشدو من قتل فهمتي ولا نشرح ليك و عبد من عبد الله و الله أكبر و سلام عليكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هبة بريس ؟؟؟؟؟؟ معامن معا حكومة ولا الشعب ؟؟؟؟