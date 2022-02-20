وجدة ..تأسيس صرح جمعوي مغاربي لنشر أواصر السلم والتقارب بين الشعوب

هبة بريس _ الرباط

انعقد، يومه السبت 19 فبراير الجاري، بأحد فنادق مدينة وجدة، مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله عن ميلاد الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية.

وحسب الاعلامي الجزائري وليد كبير رئيس الجمعية، فإن الجمعية تروم إلى تحقيق العمل من أجل إرساء سلام مغاربي يكون بمثابة الدعامة الأساسية نحو بناء اتحاد مغاربي يحقق تطلعات شعوبه والدفاع عن حق الشعوب المغاربية في التنقل بكل حرية داخل الفضاء المغاربي وتعزيز العلاقات الانسانية بين الشعوب المغاربية وتوثيق أواصرالمحبة والأخوة بينها، وكذا المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدان المغاربية ومناهضة كل أنواع الحروب والصراعات وكافة أنواع القتال في الفضاء المغاربي ومكافحة كل أنواع الطرد الجماعي والتهجير القسري والتأكيد على حق كل إنسان مغاربي في الإقامة والعيش داخل الفضاء المغاربي في أمن وسلام.

كما تم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي، عن تركيبة مكتب الجمعية والمتكونة من الرئيس : وليد كبير، الكاتب العام : حمدي الطيب ثم أمين المال : خالد الواسي، وتمت الاشارة الى أن الجمعية ستعمل على وضع برنامج عمل سنوي لتحقيق الأهداف المسطرة.

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