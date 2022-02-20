الدرك بسيدي بنور يوقف مطلوبين للعدالة بموجب 34 مذكرة بحث

2022-02-20 / 12:25 مساءً
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هبة بريس _ احمد مصباح

استغلالا لمعلومات دقيقة توصلت بها سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، داهمت عناصر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز العونات، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الأحد، “عشة” في أرض خلاء، على مشارف دوار “سي بويحيا”، بإقليم سيدي بنور، من أجل إيقاف شخص متورط في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، كان البحث جاريا في حقه بموجب 25 مذكرة بحث وتوقيف، صادرة عن المصالح الدركية.

هذا، وأسفر التدخل الدركي، الذي جرى وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وتبعا للتعليمات النيابية، عن ضبط الهدف، وبمعيته أشخاص آخرون كانوا في جلسة خمرية، يقضون ليلة حمراء، وكان ضمنهم شخص آخر، كان البحث جاريا في حقه بموجب 9 مذكرات بحث وتوقيف. كما حجز المتدخلون 20 كيلوغراما من المخدرات، من مختلف الأنواع (شيرا – كيف – طابا..)، ناهيك عن هواتف وأشياء وأغراض مشبوه فيها.

وقد اقتاد المتدخلون الدركيون الجميع، بما فيهم المبحوث عنهما بموجب 34 مذكرة بحث وتوقيف، إلى مقر الدرك الملكي بمركز العونات، حيث وضعتهم الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية سيدي بنور.

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