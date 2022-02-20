المجلس الوطني للبيجيدي يختار أسماء جديدة لشغل مناصب شاغرة

2022-02-20 / 11:49 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في اختيار عضو جديد بالأمانة العامة، بانتخاب المحامي رضى بوكمازي خلفا لنوفل الناصري الذي سبق له تقديم استقالته لأسباب شخصية، وذلك في الدورة العادية للمجلس المنعقدة السبت 19 فبراير 2022 ببوزنيقة.

وقد انتخب رضى بعد اقتراح اسمه من طرف الأمين العام عبد الإله ابن كيران، وتصويت 86 من أعضاء المجلس بالموافقة على المقترح.

كما انتخب المجلس عزيزة البقالي رئيسة للجنة التحكيم الوطنية، وعبد العزيز العثماني عضوا بذات اللجنة على التوالي ب 74 صوتا و 82 صوتا.

وخلفت البقالي في رئاسة اللجنة رشيد المدور بعد تقديمه استقالته لأسباب مهنية، بينما عوض العثماني الاستاذ عبد الصمد سكال.

وحسب الموقع الرسمي للحزب فقد عوض سعيد خيرون، عبد الحق العربي في منصب المدير العام للحزب، بعد أن حاز على موافقة 106 من أعضاء المجلس على اقتراحه من طرف الأمين العام

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