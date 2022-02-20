قاض إسباني يوقف ترحيل اللاجئين القصّر المغاربة

هبة بريس _ الرباط

حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن إرجاع قاصرين مغاربة دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

ونقل موقع “إنفو باي” الإسباني أن قاضيا في محكمة مدينة سبتة أمر الحكومة الإسبانية بوقف ترحيل القاصرين وإعادة من رحل منهم.

وبرر القاضي قراره بأن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم.

وكانت جمعيتي فونداسيون رايس وكوردينادورا دي باريوس الإسبانيتين قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.

ودخل القاصرون المغاربة ضمن أكثر من 10 ألف مهاجر من المغرب إلى الجيب الإسباني سبتة سباحة.

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