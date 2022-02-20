Spanish policemen stand next to migrants waiting to cross the border back to Morocco at the Spanish enclave of Ceuta on May 20, 2021. - Spain accused Morocco of "blackmail" on for allowing a record 8,000 migrants to reach the Spanish North African enclave of Ceuta, sparking a crisis that saw clashes on the Moroccan side of the border overnight. (Photo by Antonio Sempere / AFP)

قاض إسباني يوقف ترحيل اللاجئين القصّر المغاربة

2022-02-20 / 9:20 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن إرجاع قاصرين مغاربة دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

ونقل موقع “إنفو باي” الإسباني أن قاضيا في محكمة مدينة سبتة أمر الحكومة الإسبانية بوقف ترحيل القاصرين وإعادة من رحل منهم.

وبرر القاضي قراره بأن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم.

وكانت جمعيتي فونداسيون رايس وكوردينادورا دي باريوس الإسبانيتين قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.

ودخل القاصرون المغاربة ضمن أكثر من 10 ألف مهاجر من المغرب إلى الجيب الإسباني سبتة سباحة.

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