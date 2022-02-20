تقرير : الإسبان يرون المغرب ثاني أكبر تهديد خارجي لبلادهم
أظهر تقرير المعهد الملكي الإسباني، السنوي، أن المغرب حل ثانيا في قائمة التهديدات الأجنبية لإسبانيا، بحسب ما يرى حوالي 20 في المئة من الإسبان.
ونقلت صحيفة “إلكونفيدناشال” أن الإسبان يرون المغرب ثاني أكبر تهديد خارجي لبلادهم، بعد روسيا التي باتت تثير مخاوف الإسبان ومعهم باقي الأروبيين.
وأجرى المعهد بحثه بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2021، وفي الوقت الذي كان فيه الإرهاب أكبر مخاوف الإسبان في العام الماضي، بات في المركز الرابع في تقرير هذا العام.
وأمام هذه التهديدات الأجنبية، يرى حوالي 80 في المئة أنه في صالح إسبانيا البقاء في حلف الشمال الأطلسي، الناتو، ويعتقد ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة أن الوجود داخل حلف الناتو يمنح إسبانيا الأمن.
ويعرف ان التوتر بلغ مستوى غير مسبوق بين المغرب واسبانيا بعد استضافة إسبانيا الانفصالي إبراهيم غالي، للعلاج “لأسباب إنسانية”، الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لحسن الجوار”، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.
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دون كُتَّاب إيزابيلا يوم 12 من شهر أكتوبر سنة 1504م (أي قبل شهرين من وفاتها) وصية توصي فيها بالاستمرار في الحملات العدائية على المغرب:[6]” أوصي وأنصح وآمر بالطاعة النهائية للكنيسة الكاثوليكية والدفاع عنها دائما وأبدا بكل غال ونفيس من الأموال والأرواح وآمركم بعدم التردد في التخطيط لتنصير المغرب وإفريقيا ونشر المسيحية فيهما ضمانا حقيقيا لكل استمرار كاثوليكي في جزيرة إيبيريا الصامدة، ومن أجل ذلك فالخير كل الخير لإسبانيا في أن يكون المغرب مشتتا، جاهلا فقيرا مريضا على الدوام والاستمرار”. تم نقل الوصية مترجمة إلى العربية من طرف الأستاذ علي الريسوني التطواني في كتابه “مغرب لا يقهر، ولكن”.[7]
الاسبان لديهم دائما تخوف كبير من المغرب بحكم المقاومة التي كانت ابان الاستعمار قوية حتى استسلم منها الاسبان
اسبانيا دائما في مراقبة المغرب خصوصا في توتر العلاقات الأخيرة انها تتطلع في إعادة الدفئ السابق لان المغرب شريك استراتيجي وحليف لاسبانيا منذ عقود ..
يجب حل الأزمة وخصوصا مطالب المغرب الشرعية لان الاسبان منافق يجلس مع الجمهورية الوهمية وذالك المصالحه الشخصية يجب أن تحسم الامور .
يبدو ان التحقيق المشار إليه ناتج بالاساس عن مغالطات تروج لها وسائل الإعلام الحكومية وتلك التي تغديها بعض الاحزاب المناوئة لمصالح المغرب . غير واقع الحال يظهر ان مصلحة إسبانيا تكمن في حسن الجوار والحفاظ على علاقة ودية ، متينة مع المغرب باعتبارها اصبحت الشريك التجاري الاول ، وان ازيد من الف شركة إسبانية تنشط فوق التراب المغربي ! لهذا السبب يكون التحقبق مجانب للصواب ويكتسي طابعا سياسيا محضا ينقصه بعد النظر وهو البعد الإقتصادي .
السؤال المطروح هو اين اختفى ابن بطوش والذي يجب الإجابة عليه في هذه القمة …
رغم كل ذالك اسبانيا فهي لديها علاقة وطيدة مع المغرب و جب عليها تسوية اوضاعه من المدن والثغرات المحتلة . لإعادة العلاقات كما كانت
اسبانيا تسعى لاصلاح التوثر مع المغرب وإعادة العلاقة كما كانت لكن نقول لها لا يمكن خاص ترجع الثغرات كاملة أو الله اعاون من الاخير كاع ..
في نظري اسبانيا يمكن ان تعترف قريبا و نهائيا بمغربية الصحراء و ستقوم بفتح قنصلية لها في مدينة العيون
و لكن في المقابل تريد ان يتنازل المغرب على السردين و كابايلا..
نحن لا نريد الشفوي . نريد أفعال ملموسة وليس أقوال في مهب الريح…
نحن لا نريد الشفوي . نريد أفعال ملموسة وليس أقوال في مهب الريح.
سوف تحل الازمة مع اسبانيا و نشكر الله على مجاورتها رغم الخلافات
المصيبة هي الجزاءر الجار السوء لا تفاهم لا اخوة لا تصالح ثم لا تقة على كل حال الحمد الله على مجاورة اروبا في الشمال و البحر من الغرب اما الجنوب بعيدين عنا.
اسبانيا تمارس النفاق السياسي مع المغرب، وفي نفس الوقت تستغل موضوع الصحراء المغربية من أجل ابتزاز المغرب ، كما أنها تعرف جيدا ان المغرب بمجرد انهاء هذا المشكل سوف يفتح ملف سبتة و مليلية وكافة الجزر التي تحتلها، وهي خاطئة في هذا التصور..
نتمنى ان يجلسا قائدا البلدين وان يتفاوضا بشأن الثغرات والمدن بكون العلاقات بين البلدين لها تاريخ ..
في نضري على المغرب أن يضخط لاسترجاع المدينتين أولا، لأن اسبانيا لن تقدر على الاعتراف المغربية الصحراء في الوقت الراهن لان مصالح اسبانيا الاقتصادية مع الجزاءر مهمة . واسبانيا متخوفة ولديها قلق كبير بشأن التسلح المغربي
أصبح المغرب معتمداً على إسبانيا في إمدادات الغاز. لان العقد مع الجزائر انتهى في 2021 اننا نقول يجب إعادة العلاقة مع اسبانيا لان الطرفين في حاجة إلى بعضهم
الاسبان يحسنون المراوغات ولكن المغاربة يتصدون لمراوغاتهم . إسبانيا لا تريد ان تفهم .نقول لكم ايها الاسبان اذا لم تعترفوا بان الصحراء مغربية والا بالامور سوف تزداد سوءا…