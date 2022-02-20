Spanish soldiers set up a tent next to the border fence between Morocco and Spain at the Spanish enclave of Ceuta on May 20, 2021. - Spain accused Morocco of "blackmail" on for allowing a record 8,000 migrants to reach the Spanish North African enclave of Ceuta, sparking a crisis that saw clashes on the Moroccan side of the border overnight. (Photo by Antonio Sempere / AFP)

تقرير : الإسبان يرون المغرب ثاني أكبر تهديد خارجي لبلادهم

2022-02-20 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أظهر تقرير المعهد الملكي الإسباني، السنوي، أن المغرب حل ثانيا في قائمة التهديدات الأجنبية لإسبانيا، بحسب ما يرى حوالي 20 في المئة من الإسبان.

ونقلت صحيفة “إلكونفيدناشال” أن الإسبان يرون المغرب ثاني أكبر تهديد خارجي لبلادهم، بعد روسيا التي باتت تثير مخاوف الإسبان ومعهم باقي الأروبيين.

وأجرى المعهد بحثه بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2021، وفي الوقت الذي كان فيه الإرهاب أكبر مخاوف الإسبان في العام الماضي، بات في المركز الرابع في تقرير هذا العام.

وأمام هذه التهديدات الأجنبية، يرى حوالي 80 في المئة أنه في صالح إسبانيا البقاء في حلف الشمال الأطلسي، الناتو، ويعتقد ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة أن الوجود داخل حلف الناتو يمنح إسبانيا الأمن.

ويعرف ان التوتر بلغ مستوى غير مسبوق بين المغرب واسبانيا بعد استضافة إسبانيا الانفصالي إبراهيم غالي، للعلاج “لأسباب إنسانية”، الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لحسن الجوار”، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.

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‫5 تعليقات

  1. اسبانيا دائما في مراقبة المغرب خصوصا في توتر العلاقات الأخيرة انها تتطلع في إعادة الدفئ السابق لان المغرب شريك استراتيجي وحليف لاسبانيا منذ عقود ..

  2. يجب حل الأزمة وخصوصا مطالب المغرب الشرعية لان الاسبان منافق يجلس مع الجمهورية الوهمية وذالك المصالحه الشخصية يجب أن تحسم الامور .

  3. يبدو ان التحقيق المشار إليه ناتج بالاساس عن مغالطات تروج لها وسائل الإعلام الحكومية وتلك التي تغديها بعض الاحزاب المناوئة لمصالح المغرب . غير واقع الحال يظهر ان مصلحة إسبانيا تكمن في حسن الجوار والحفاظ على علاقة ودية ، متينة مع المغرب باعتبارها اصبحت الشريك التجاري الاول ، وان ازيد من الف شركة إسبانية تنشط فوق التراب المغربي ! لهذا السبب يكون التحقبق مجانب للصواب ويكتسي طابعا سياسيا محضا ينقصه بعد النظر وهو البعد الإقتصادي .

  5. رغم كل ذالك اسبانيا فهي لديها علاقة وطيدة مع المغرب و جب عليها تسوية اوضاعه من المدن والثغرات المحتلة . لإعادة العلاقات كما كانت

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