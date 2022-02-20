الصورة تعبيرية

طقس الأحد.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-02-20 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات و الهضاب العليا الشرقية مع نزول أمطار ضعيفة محليا بالواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تشكل كتل من الضباب بالمنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات من الرياح القوية نوعا ما ستهم منطقة طنجة، فضلا عن تناثر غبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و09 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و16 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون في حدود 08 و 13 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا جنوب المنطقة الشرقية وسترتفع بباقي الجهات الأخرى.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس تثمن المبادرة الملكية في لقاء لها

الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس تثمن المبادرة الملكية في…

2022-02-20 / 12:06 صباحًا
Photo of بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

2022-02-19 / 11:37 مساءً
Photo of رسميا..الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تأمين سلامة الآبار والحفر المائية

رسميا..الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تأمين سلامة الآبار والحفر…

2022-02-19 / 9:41 مساءً
Photo of أمن الصويرة يطيح بشبكة للسمسرة تنشط داخل المحاكم

أمن الصويرة يطيح بشبكة للسمسرة تنشط داخل المحاكم

2022-02-19 / 8:30 مساءً
Photo of محمد غياث…من له المصلحة في أن يقتات من الأزمة التي تعرفها أسعار بعض المواد الاستهلاكية؟

محمد غياث…من له المصلحة في أن يقتات من الأزمة…

2022-02-19 / 7:45 مساءً
Photo of اسبانيا ..محكمة تقضي بوقف ترحيل قاصرين مغاربة

اسبانيا ..محكمة تقضي بوقف ترحيل قاصرين مغاربة

2022-02-19 / 7:20 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-19 / 5:30 مساءً
Photo of تسجيل 524 إصابة و11 وفاة جديدة بـكورونا

تسجيل 524 إصابة و11 وفاة جديدة بـكورونا

2022-02-19 / 4:44 مساءً
Photo of مغاربة ساخطون بسبب “عرض كوميدي”: “كورونا غي على الملاعب ومراحيض المساجد”

مغاربة ساخطون بسبب “عرض كوميدي”: “كورونا غي على الملاعب…

2022-02-19 / 4:16 مساءً
Photo of إنزكان : إعتقال شخص إنتحل صفة ضابط في جهاز ” الديستي” للنصب على ضحاياه

إنزكان : إعتقال شخص إنتحل صفة ضابط في جهاز…

2022-02-19 / 3:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق