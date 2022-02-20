طقس الأحد.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات و الهضاب العليا الشرقية مع نزول أمطار ضعيفة محليا بالواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تشكل كتل من الضباب بالمنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات من الرياح القوية نوعا ما ستهم منطقة طنجة، فضلا عن تناثر غبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و09 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و16 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون في حدود 08 و 13 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا جنوب المنطقة الشرقية وسترتفع بباقي الجهات الأخرى.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.

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