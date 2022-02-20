زعيم دونيتسك : أوكرانيا تتجه للحرب وقد نطلب مساعدة روسيا

هبة بريس - وكالات

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن أوكرانيا تتجه للحرب، وإنه لا يستبعد أن يطلب مساعدة روسيا.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها بوشيلين حول الوضع في إقليم دونباس، لقناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم السبت.

وقال بوشيلين: “أوكرانيا تتجه للحرب. من المحتمل جدا أن تنوي أوكرانيا الشروع في مواجهة عسكرية والهجوم”.

وأضاف: “الكرة في ملعب أوكرانيا، ولا نستبعد أنه في ظروف معينة، إذا قُتل مدنيون، فسيتعين علينا طلب مساعدة روسيا”.

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