بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

2022-02-19 / 11:37 مساءً
2

نجلاء مزيان: هبة بريس

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة المغربية دنيا بطمة محاميها، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، الذي وافته المنية، صباح يومه السبت، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

و نشرت بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” تدوينة جاءت كالتالي:” إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

و أضافت في تدوينة أخرى :” الله يرحمك يا استاذي الله يرحمك يا سندي أطيب قلب لن أنسى وقفتك طيلة هذه الأيام كأب مع ابنته الله يرحمك و يغفر لك و يصبرنا جميعا “.

و واصلت قائلة :”نصائحك في ذهني و قلبي دائما، أعدك سأبقى دنيا بطمة التي غير شخصيتها عبد اللطيف بوعشرين للأفضل و لن أنسى آخر كلمة سمعتها منك بمستشفى الشيخ زايد “المسامحة” دعواتكم له بالرحمة جزاكم الله ألف خير”.

و الجدير بالذكر أن علاقة طيبة كانت تجمع كل من دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام بالنقيب عبد اللطيف بوعشرين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إحياء ذكرى 20 فبراير بوقفات احتجاجية منددة بغلاء الأسعار (+فيديو)

إحياء ذكرى 20 فبراير بوقفات احتجاجية منددة بغلاء الأسعار…

2022-02-20 / 7:56 مساءً
Photo of طنجة ..وقفة احتجاجية ضد “غلاء المعيشة”

طنجة ..وقفة احتجاجية ضد “غلاء المعيشة”

2022-02-20 / 7:19 مساءً
Photo of المغرب يسجل 298 إصابة و13 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

المغرب يسجل 298 إصابة و13 وفاة جديدة بـ”كورونا” في…

2022-02-20 / 4:49 مساءً
Photo of فاعل مهني : الملك تفاعل سريعا مع انتظارات الفلاحين والقطاع ككل

فاعل مهني : الملك تفاعل سريعا مع انتظارات الفلاحين…

2022-02-20 / 3:03 مساءً
Photo of سلطات القنيطرة : تسجيل مشاحنات محدودة بأحد الأسواق الأسبوعية

سلطات القنيطرة : تسجيل مشاحنات محدودة بأحد الأسواق الأسبوعية

2022-02-20 / 2:26 مساءً
Photo of هروب جماعي للمرضى بمستشفى الأمراض العقلية بإنزكان يسائل الوزارة الوصية

هروب جماعي للمرضى بمستشفى الأمراض العقلية بإنزكان يسائل الوزارة…

2022-02-20 / 2:16 مساءً
Photo of ” شرع اليد” .. فوضى ورشق بالحجارة وسرقة في سوق بالقنيطرة

” شرع اليد” .. فوضى ورشق بالحجارة وسرقة في…

2022-02-20 / 2:08 مساءً
Photo of تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يُحبط محاولة هجرة 50 شخصا لمليلية

تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يُحبط محاولة هجرة 50…

2022-02-20 / 1:22 مساءً
Photo of وجدة ..تأسيس صرح جمعوي مغاربي لنشر أواصر السلم والتقارب بين الشعوب

وجدة ..تأسيس صرح جمعوي مغاربي لنشر أواصر السلم والتقارب…

2022-02-20 / 12:37 مساءً
Photo of الدرك بسيدي بنور يوقف مطلوبين للعدالة بموجب 34 مذكرة بحث

الدرك بسيدي بنور يوقف مطلوبين للعدالة بموجب 34 مذكرة…

2022-02-20 / 12:25 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق