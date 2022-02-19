بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

نجلاء مزيان: هبة بريس

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة المغربية دنيا بطمة محاميها، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، الذي وافته المنية، صباح يومه السبت، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

و نشرت بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” تدوينة جاءت كالتالي:” إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

و أضافت في تدوينة أخرى :” الله يرحمك يا استاذي الله يرحمك يا سندي أطيب قلب لن أنسى وقفتك طيلة هذه الأيام كأب مع ابنته الله يرحمك و يغفر لك و يصبرنا جميعا “.

و واصلت قائلة :”نصائحك في ذهني و قلبي دائما، أعدك سأبقى دنيا بطمة التي غير شخصيتها عبد اللطيف بوعشرين للأفضل و لن أنسى آخر كلمة سمعتها منك بمستشفى الشيخ زايد “المسامحة” دعواتكم له بالرحمة جزاكم الله ألف خير”.

و الجدير بالذكر أن علاقة طيبة كانت تجمع كل من دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام بالنقيب عبد اللطيف بوعشرين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.

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