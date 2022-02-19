الرئيس الأوكراني : ليس كل ما تقوله الاستخبارات الأمريكية حقيقة

2022-02-19 / 11:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

لمح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى أنه لا يصدق كل ما يصدر عن الاستخبارات الأمريكية من معلومات التي تتحدث منذ عدة أشهر حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت: “من الصعب بالنسبة لي أن أوضح كيف تستخدم الولايات المتحدة معطيات استخباراتها. من المرجح أنهم يفعلون ذلك بطريقة مهنية. إنها استخباراتهم والخيار لهم”.

وأضاف زيلينسكي: “إنني ممتن على العمل الذي تقوم به، لكنني أثق باستخباراتي، أثق بالأوكرانيين الموجودين في أراضينا ويفهمون ماذا يحدث حول الحدود”.

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الجمعة إن استخبارات الولايات المتحدة أبلغته بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ قراره “لغزو أوكرانيا”، متوقعا أن يتم الهجوم المزعوم خلال “الأيام القريبة”.

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