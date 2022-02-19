جمعية مغرب الرياضات تحتفي بعيد ميلادها الثالث

هبة بريس - سطات

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم جمعية مغرب الرياضات كل سنة بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية بالمغرب، من بينها جائزة مولاي الحسن للألعاب الجامعية الكبرى والمؤتمر الوطني للرياضة.

الهدف الرئيسي لهاته الجمعية هو مناقشة تطور الرياضة الوطنية من منظور عام و الجامعية من منظور خاص، وهذا يتحقق داخل مؤتمر يحضره أبرز الأسماء من مختلف الميادين الرياضية و العلمية مع تنظيم أحد أكبر الفعاليات الرياضية بالمغرب و الذي يحضره أزيد من 600 طالب و طالبة.

تمهيدا لهاته التظاهرة، تنظم الجمعية فعاليات أخرى، تكون الانطلاقة من ندوة السفراء الشباب و رؤساء الوفود و التي يتعرف خلالها المشاركون في جائزة مولاي الحسن على العادات المتبعة خلال هذا الحدث البارز، يليها كأس الرئيس، ثم جولة تنظمها الجمعية بمختلف المدن المغربية، بعدها ندوة صحفية يحضرها أبرز الصحفيين و الفاعلين الرياضيين والتي يتعرفون عن طريقها على جديد الجمعية.

فبعد توقف أحداثها مدة طويلة بسب الجائحة ، تعلن جمعية مغرب الرياضات عودتها البارزة و بقوة، و هذا ما سيتبين من خلال فعاليتها و الحلة الجديدة التي سوف تطل عليكم بها .

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