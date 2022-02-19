سفينة دولية تبحث عن مكان لإنزال 247 مهاجرا أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا

2022-02-19 / 10:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تبحث سفينة الإنقاذ الإنسانية “أوشن فايكينغ”، منذ الاثنين الماضي، عن مكان آمن لانزال 247 شخصا، نجحت في إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، على الرغم من تقديم 5 طلبات إلى السلطات البحرية ذات الصلة.

وقال الصليب الأحمر الدولي إن من الناجين على متن السفينة التابعة لمنظمة “إس أو إس المتوسط” غير الحكومية، وبينهم رضيع عمره 5 أشهر، يعانون من دوار البحر ومن جروح ناتجة عن تعرض بعضهم لطلق ناري وللتعذيب.

ووفق المصدر ذاته، لا تكتمل عملية الإنقاذ إلا بعد إنزال الناجين في مكان آمن، غير أن السلطات البحرية (لم تسميها) رفضت حتى الآن الاستجابة لطلب السفينة.

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