رسميا..الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تأمين سلامة الآبار والحفر المائية
أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء بخصوص تامين سلامة الآبار والثقوب المائية.
وأكدت الدورية على ضرورة الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، والسعي لتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.
وأوضحت الدورية أن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية، تستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتاي الخطوة بعد الفاجعة التي هزت العالم اثر وفاة الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي يتجاوز عمقه 30 مترا ، حيث تعالت الاصوات المطالبة بجرد الثقوب المائية والابار لتفادي تكرار السيناريو الماساوي الذي اودى بحياة الطفل ريان .
23 تعليقات
على كل جماعة ان تزود جميع المنازل بالماء والكهرباء اما الابار فهو الحل الوحيد للمواطن لانه لا يمكن للانسان ان يعيش بدون ماء
هذا وقت حفر الابار وليس وقت اغلاقها موسم حار بدون امطار يجب التشجيع على ذالك ..
تكلمنا عن من يحفر بئر ان يكون مؤمنا من جوانبه حتى لا يكون عرضة لاي خطر سواء على الانسان او الحيوان …
تحرير المخالفات تكون على الفلاح والمواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة ومعظم الابار جافة من موجة الحر والجفاف …
سوف نرى كثرة الغرامات في الايام القادمة بسبب الابار التي تعتبر جزء من مصدر وقوت الفلاح المسكين الضعيف .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يتبين من المقال ان الحكومة تخطط لإنشاء ضريبة على الماء المستخرجة من الابار وسترون ذالك قريبا…
قطاع الماء مطالب بتوفير قنوات الماء الصالح للشرب خاصة بالعالم القروي الذي هو مهدد بالندرة المائية في وقتنا الحاضر..
على الدولة فقط فرض على كل فلاح يتوفر على بئر ان يكون مغلقا وامنا .
نحن دائما ننتظر حتى تقع الفاجعة عاد كنخرجوا قوانين تزرع الاخظر واليابس اتقوا الله في ذا المواطن البسيط ..
إجراءات يجب ان تكون على الفلاحين الكبار. وليس الصغار الضعفاء الذين يبحثون عن قوت يومهم ..
راه كاينين الناس الى درنا ليهم الجرد ديال الابار خاصهوم اقطعوا الكلومترات باش اجيبوا الماء الشروب ..
الزامية تامين الابار والثقوب المائة والحرس عليها من عدم تشكيلها اي خطر محتمل
الله اهدينا جميعا . الله أسقينا الغيث يارب العالمين
الغريب في امر اي حكومة انها لا تتشاور لا مع البرلمان ولا مع مجلس النواب انها تلجأ الى سن قوانين عشوائية ..
يجب على كل فلاح ان يكون مسؤولا بنفسه وذالك بتامين محيط بئره حتى لا تتكرر اي فاجعة اخرى كفانا من اي مشكل اخر لي فينا تكفينا ..
خاص شي حملات تحسيسية خصوصا في العالم القروي وذالك بتامين الابار المستعملة . وغلق الغير المستعملة
يجب الحفاظ والتدبير في استعمال مياه الابار . التي تهدد الفرشة المائية بالجفاف …
خاص الجماعات تزود العالم القروي بالماء والتخلص نهائيا من الابار حيث ان القرى في عصرنا هذا تتوفر بعضها على الكهرباء والماء الصالح للشرب .
السلامة هي كل شىء يجب ان نأخذ بها حتى لا تقع اي كارثة اخرى والله المعين
براكا علينا لي عندو شي بئر اشدوا