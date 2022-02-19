رسميا..الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تأمين سلامة الآبار والحفر المائية

هبة بريس - الرباط

أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء بخصوص تامين سلامة الآبار والثقوب المائية.

وأكدت الدورية على ضرورة الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، والسعي لتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.

وأوضحت الدورية أن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية، تستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتاي الخطوة بعد الفاجعة التي هزت العالم اثر وفاة الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي يتجاوز عمقه 30 مترا ، حيث تعالت الاصوات المطالبة بجرد الثقوب المائية والابار لتفادي تكرار السيناريو الماساوي الذي اودى بحياة الطفل ريان .

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