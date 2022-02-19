رسميا..الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تأمين سلامة الآبار والحفر المائية

2022-02-19 / 9:41 مساءً
23
هبة بريس - الرباط

أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء بخصوص تامين سلامة الآبار والثقوب المائية.

وأكدت الدورية على ضرورة الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، والسعي لتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.

وأوضحت الدورية أن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية، تستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتاي الخطوة بعد الفاجعة التي هزت العالم اثر وفاة الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي يتجاوز عمقه 30 مترا ، حيث تعالت الاصوات المطالبة بجرد الثقوب المائية والابار لتفادي تكرار السيناريو الماساوي الذي اودى بحياة الطفل ريان .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس تثمن المبادرة الملكية في لقاء لها

الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس تثمن المبادرة الملكية في…

2022-02-20 / 12:06 صباحًا
Photo of بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

بحزن عميق…دنيا بطمة تنعي محاميها “النقيب بوعشرين”

2022-02-19 / 11:37 مساءً
Photo of أمن الصويرة يطيح بشبكة للسمسرة تنشط داخل المحاكم

أمن الصويرة يطيح بشبكة للسمسرة تنشط داخل المحاكم

2022-02-19 / 8:30 مساءً
Photo of محمد غياث…من له المصلحة في أن يقتات من الأزمة التي تعرفها أسعار بعض المواد الاستهلاكية؟

محمد غياث…من له المصلحة في أن يقتات من الأزمة…

2022-02-19 / 7:45 مساءً
Photo of اسبانيا ..محكمة تقضي بوقف ترحيل قاصرين مغاربة

اسبانيا ..محكمة تقضي بوقف ترحيل قاصرين مغاربة

2022-02-19 / 7:20 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-19 / 5:30 مساءً
Photo of تسجيل 524 إصابة و11 وفاة جديدة بـكورونا

تسجيل 524 إصابة و11 وفاة جديدة بـكورونا

2022-02-19 / 4:44 مساءً
Photo of مغاربة ساخطون بسبب “عرض كوميدي”: “كورونا غي على الملاعب ومراحيض المساجد”

مغاربة ساخطون بسبب “عرض كوميدي”: “كورونا غي على الملاعب…

2022-02-19 / 4:16 مساءً
Photo of إنزكان : إعتقال شخص إنتحل صفة ضابط في جهاز ” الديستي” للنصب على ضحاياه

إنزكان : إعتقال شخص إنتحل صفة ضابط في جهاز…

2022-02-19 / 3:27 مساءً
Photo of درك زاكورة يفكك شبكة إجرامية مختصة في سرقة التجهيزات الفلاحية

درك زاكورة يفكك شبكة إجرامية مختصة في سرقة التجهيزات…

2022-02-19 / 2:27 مساءً

‫23 تعليقات

  1. على كل جماعة ان تزود جميع المنازل بالماء والكهرباء اما الابار فهو الحل الوحيد للمواطن لانه لا يمكن للانسان ان يعيش بدون ماء

  5. سوف نرى كثرة الغرامات في الايام القادمة بسبب الابار التي تعتبر جزء من مصدر وقوت الفلاح المسكين الضعيف .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  15. يجب على كل فلاح ان يكون مسؤولا بنفسه وذالك بتامين محيط بئره حتى لا تتكرر اي فاجعة اخرى كفانا من اي مشكل اخر لي فينا تكفينا ..

  18. خاص الجماعات تزود العالم القروي بالماء والتخلص نهائيا من الابار حيث ان القرى في عصرنا هذا تتوفر بعضها على الكهرباء والماء الصالح للشرب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق