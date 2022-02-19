المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “الرئيس الأوكراني شخص وقح بلا قلب”

هبة بريس - وكالات

شنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هجوما حادا على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، واصفة إياه بـ”الشخص الوقح بلا قلب”.

ونشرت زاخاروفا، اليوم السبت، تدوينة على حسابها في تطبيق “تيليغرام” حيث علقت على تصريح زيلينسكي الذي قال فيه إن سكان منطقة دونباس شرق أوكرانيا هم من يبادر بعمليات القصف ضد الجيش الأوكراني.

وصرحت زاخاروفا: “سأترك العواطف وراء قوسين، إلا أن ذلك أمر صعب حقا بالنسبة لي في هذا الوضع. التصريح الزاعم بأنهم من يقوم بالقصف بحق سكان دونباس لا يمكن أن يدلي به إلا شخص وقح بلا قلب، علما بعدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال هذه السنوات”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا تسجل “أعدادا أكبر بكثير من عمليات القصف من قبل القوات الموالية لكييف”.

وتابعت: “ربما لهذا السبب استدعت واشنطن المراقبين من مواطني الولايات المتحدة من البعثة لكي لا يكون هناك شهود عيان أمريكيون، لأنه كان من الممكن أن يتهموا حكومتهم بالكذب”.

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