أمن الصويرة يطيح بشبكة للسمسرة تنشط داخل المحاكم

2022-02-19 / 8:30 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فضيحة أخرى من فضائح النصب والاحتيال باسم القانون تبرز على السطح، وهذه المرة من مدينة الصويرة حيث أودع، أول أمس الخميس، بالسجن المحلي بالصويرة منتدب قضائي ومتدربة شابة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، بتهمة السمسرة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادر جريدة” هبة بريس”، الى الاسابيع القليلة الماضية، عندما قطعت فتاة متدربة بقسم كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية للصويرة وعدا لسيدة ان لها علاقات نافذة في سلك القضاء، وبامكانها الوساطة للسعي وراء تخفيض المدة السجنية لحكم استئنافي لأحد اقاربها، لتتمكن من الحصول على مبلغ ناهز ال 34 مليون سنتيم على شكل دفوعات واقساط.

الى ذلك، وبعد ان تبين للسيدة أنها ضحية نصب واحتيال، بعدما تأكدت بأن الحكم الاستئنافي المتعلق بقريبها نافذ و منقض وتم رفض الطعن في القرار، لتحاول استرجاع مبلغ الوساطة، غير ان الفتاة المتدربة لم تستطع أن تعيد الميلغ كاملا لصاحبته مدعية ان ثلثي المبلغ حصل عليه منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف باسفي، لتتقدم السيدة بشكاية للنيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية بآسفي، لتفضح فصول القضية و معها شبكة السمسرة القضائية.

وتشير مصادر اخرى للجريدة ان فصول هذه القضية تعد بالكشف مزيد من المستور وقد تسقط مسؤولين كبار لهم مكانة اعتبارية داخل سلك القضاء.

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