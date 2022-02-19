قيادي بالبيجيدي :” بنكيران يمارس السياسة بدون علم “
هبة بريس - الرباط
هاجم امحمد الهلالي القيادي بحزب العدالة والتنمية ، عبد الاله بنكيران بعد خرجته اليوم السبت على هامش انعقاد المجلس الوطني “للمصباح”والتي طالب فيها بنكيران بالتريث في مهاجمة حكومة عزيز اخنوش .
وكتب الهلالي تدوينات على صفحته الرسمية بفايسبوك، اعتبر فيها ان بنكيران يمارس “السياسة بدون علم”، وكتب قائلا، “من غرائب السياسة بدون بوصلة، هو الدعوة إلى التمهل في معارضة الحكومة وفقا للتموقع السياسي، وحسب قرار المجلس الوطني الذي قرر الاصطفاف في المعارضة، والتعجل في معارضة المعارضة الشعبية، بمزاعم مبنية للمجهول” يقول الهلالي .
وقال الهلالي انه قاطع دورة المجلس الوطني للبيجيدي الحالية “كموقف سياسي في ظل هيمنة الهيئة التنفيذية على الهيئة التداولية، وتبعية هذه الأخيرة في الاختيارات وفي وضع جدول الأعمال”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
بنكيران ينارس تحمارست السياسية والاستحمارالسياسي.. بنكران يمارس الخرف والهرف .. بنكيران يخاف على السبعاتون … بنكيران يمشي يتكمش عند رمادو ساعتو وسياستو سلات وراح يحلم و صافي .. بنكيران إلى مزبلة التاريخ
بالعكس بنكيران سياسي حكيم ،هو يعلم انه بالمعارضة ،و لاكن صيغة المعارضة و متى و كيف و الوقت المناسب لاطلاقها هو ما يبحت عنه بن كيران
اما المعارضة ببلابلا و التحريض سيجعل الحزب يصغر و يصبح متل الاحزاب الصغرى.
اصلا تاتير المعارضة منعدم لوجود اغلبية مطلقة متحدة مقننة.
بن كيران ينتضر و يبحت على اخطاء و ضعف الحكومة لينطلق بمعارضة منطقية و صائبة.
احزاب الاغلبية و اتحادها مع الدولة العميقة و رضا القصر جعل المعارضة تائهة و ضعيفة و بلسان طويل دون صوت.لهدا ترى بنكيران يبحت كالتعلب عن نقطة الانطلاقة الحكيمة الفعالة ليستغل المعارضة من اجل ترميم الحزب و الحلول اولا و سباقا بالمعارضة
بنكيران يمارس “السياسة بدون علم”
اش هد التصريح البليد
علاه هو ماشي امين عام حزب سياسي وجميع خرجاته سياسية
الم تستحيي فقل ما شئت
شعب يريد بنكيران على الرايس الحكومة ونريد من الملك محمد السادس نصره الله ان يدعو الى انتخابات مبكرة في 2022 من اجل شعب يريد بنكيران
متى كان بن كيران رجل سياسة.هو على الاكثر حكواتي بفضاء جامع الفنا بمراكش!!!
الحكومة السابقة و حاليا فاشلون و عديم خبرة مع اسف ان اصبحنا انفجارات الاجتماعية لقد شاهدنا كثير مشاكل (غياب مساعدات المعاقين و الفوارق وهجرة و الطلاق العائلية الفتنة و البطالة يزداد كل عام 4 مرات و الاقتصادية يرتفع الاسعار كل عام و نهب ممتلكات لشعب اكثر من15 مرات كل عام مستحيل و كل شعب يملكون أوراق سلف بنكي مستحيل مستحيل لا أحد يصلح سنبقى هكذا حتى موت كما حدث أجدادي و أصدقائي…..مع اسف