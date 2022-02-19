سانشيز : ” تحدث الى بوريطة وأكدنا على الحاجة لاحداث تقدم في العلاقات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب”

2022-02-19 / 8:01 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قالت وسائل اعلام اسبانية أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم أمس الجمعة، على هامش مشاركة الإثنين في القمة المشتركة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأفادت وكالة الانباء الاسبانية “ايفي ” أن سانشيز أكد خلال حديثه مع ناصر بوريطة على “الحاجة إلى إحداث تقدم في العلاقات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب”، وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الإسباني أشار إلى خطاب الملك محمد السادس في غشت الماضي، الذي أبدى استعداد المملكة لتدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقة بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات”.

ويمثل هذا اللقاء – الذي لم تؤكده الخارجية المغربية – أول اتصال حكومي مباشر بين الرباط ومدريد منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في شهر ماي الماضي، عقب استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي وتصاعد الأزمة إثر تدفق آلاف المهاجرين على شغر سبتة المحتلة .

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