فاس..جبهة القوى ينفي إعفاء شباط من رئاسة الحزب

2022-02-19 / 7:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نفى حزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس، ماتم تداوله اعلاميا بخصوص اعفاء حميد شباط كأمين عام جهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لجهة فاس-مكناس” ، لافتا الى ان الامر لايعدو كونه “أخبارا زائفة “.

وأشارت الامانة الجهوية في بلاغ لها توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه أنها عقدت اجتماعا طارئا اليوم بالمقر الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس وبحضور أعضاء من الأمانة العامة للحزب والأمانة الجهوية والأمانات العامة الإقليمية وبرلمانيي الحزب وأغلب المنتخبين بالجهة، حيث تم الوقوف على ما تداولته بعض المواقع صباح اليوم من قصاصات إخبارية، مفادها إعفاء حميد شباط كأمين عام جهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لجهة فاس-مكناس.

وشدد الحزب في البلاغ ذاته على أن الامين العام للحزب بجهة فاس مكناس ” يظل هو حميد شباط وأي قرار انفرادي، بعد انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده نهاية شهر مارس 2022، يعتبر باطلا وغير ملزم”، معتبرة أن ما نشر بهذا الشأن “ما هو إلا محاولة بئيسة للتشويش وتقويض أسس الحزب بالجهة وتقزيم المبادرات التنظيمية الفاعلة والجادة”.

واكد البلاغ على الالتزام التام بالقوانين التنظيمية الحزبية ومؤسساته التقريرية مع استحضار الخطوات الجادة والمسؤولة لانجاح محطة المؤتمر الوطني وتحقيق أهداف التأسيس.

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