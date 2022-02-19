اسبانيا ..محكمة تقضي بوقف ترحيل قاصرين مغاربة
هبة بريس - مكتب طنجة
قررت محكمة إسبانية وقف ترحيل قاصرين مغاربة دخلوا البلاد في شهر ماي من السنة الفارطة .
ونقل موقع “انفو باي ” الاسباني أن قاضيا أمر الحكومة الاسبانية بوقف ترحيل قاصرين مغاربة مبررا قراره بأن السلطات الاسبانية قد انتهكت حقوقهم كقاصرين .
ويأتي قرار القاضي الاسباني بعد بعد طعون تقدمت بها جمعيتا “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتين لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.
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