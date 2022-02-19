بنكيران : “الحالة النفسية لأعضاء البيجيدي صعبة جدا “

هبة بريس - الرباط

اعترف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحالة النفسية لأعضاء حزب العدالة والتنمية ب”السيئة” بسبب نتائج الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة والتي تذيل فيها المصباح سلم الاحزاب المتنافسة .

وقال بنكيران خلال كلمة له بأشغال المجلس الوطني للبيجيدي ، اليوم السبت ، أن الحالة النفسية لأعضاء حزبه في “مشكلة”. مقرا بأن وضع حزبه “صعب” جراء فقدان للمكانة السياسية الاعتبارية له.

ووصف بنكيران الحملة التي تطالب رئيس الحكومة الحالي بالرحيل ب”الغريبة”، مشيرا الى أن نفس الجهات التي تطالب أخنوش اليوم بالرحيل، قادت حملات سابقة ضد حكومته وحكومة العثماني.

وشدد بنكيران على أنه غير متفق مع مطالبة أخنوش بالرحيل حاليا، مشيرا الى أن حكومته حديثة التشكيل ولم تكمل بعد السنة للحكم عليها، كما أن رحيله سيسيء للصورة السياسية للبلاد ويهدد استقرارها.

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