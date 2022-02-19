الأزمي: البلاد والعباد في حاجة إلى “البيجيدي”
هبة بريس
اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن البلاد والعباد في حاجة إلى “البيجيدي”.
وقال الأزمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، “لقد تبين بالملموس بأن البلاد والعباد في حاجة إلى حزب كحزب العدالة والتنمية”.
وأضاف الأزمي أنه بعد الصدمة التي تعرض لها الحزب، وعقد مؤتمره الاستثنائي، وبعد مرور الأيام والأسابيع، تبين أنه ليس من السهل القضاء وتصفية فكرة نبيلة ومشروع إصلاحي قدم بالدليل نموذجا راقيا في تدبير الشأن العام، إلا أن يبرز بطريقة طبيعية من هو أحسن منه أو في الحد الأدنى من يضاهيه، لأن التحديات الكبيرة والمتعاظمة الداخلية والخارجية في حاجة إلى العمل السياسي النبيل وإلى الأحزاب الحقيقية القريبة من المجتمع والتي تتواصل معه وتمثله وتدافع عنه. وفق قوله
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29 تعليقات
الما والشطابة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لقد قال زعيمهم بأن أعضاء حزبه يمرون بأزمة نفسية حادة بعد اقصاءهم بواسطة صناديق الاقتراع وهو ما يفسر شرودهم
قراراتكم السابقة يؤدي فاتورتها اليوم الشعب والشعب لن تنالوا ثقته بعد اليوم فالى مزبلة التاريخ وغير مرغوب فيكم
سير… سير…
سير.. سير!!!
من كذب عليك ؟البلاد و العباد في حاجة إلى إغلاق أفواهكم .
الله يعطينا وجهك أسي البيليكي،باز أسيدي ،تعلمتوا تكذبوا بالتحنزيز وبلا حيا ولا حشوما. سير تخدم على راسك شي خدما اخرى،أما السياسة والتبلعيط على المغاربة مرة أخرى غير انسى.
و ها ها ها ها هه هه هه هه هه..انتهى الفيلم.
ان لم تستحيي فقل ما شءت،